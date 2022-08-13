CHP’den PAEM sınavı çıkışı: KPSS’deki skandalın benzeri

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi’nin (PAEM) 7’nci Dönem Sınavı’ndaki soruların bir deneme sınavındakilerle aynı olduğunun ortaya çıkmasına tepki gösterdi.

KPSS’deki ‘skandal‘ı hatırlatan CHP’li Bakan, “Bugün görüyoruz ki PAEM-7 sınavında da aynı skandal söz konusu” dedi.

Fotoğraf: ANKA

Dün, ‘Kariyer Hocam’ adlı yayın, ‘Misyon Koruma Deneme’ kitapçığındaki soruların 26 Haziran’daki (PAEM 7’nci dönem sınavında çıktığını duyurdu.

Diken’in gündeme taşıdığı haberde, söz konusu yayınının kitapçığındaki soruların 14’ü aynı, 18’i de benzer şekilde sınavda çıktığı belirtilmişti.

CHP’li Bakan, PAEM sınavının, iptal edilen KPSS sınavına benzediğini hatırlatarak ”Bu sınav da iptal edilmeli” dedi.

‘Kariyer Hocam’ adlı yayına ait bir kanalda paylaşılan videoda PAEM sınavındaki 32 sorudan 14’ünün aynı olduğunda övgüyle bahsedilmesi tepki çekmişti.

ANKA’nın haberine göre emek harcayan gençlerin büyük bir adaletsizliğe maruz kaldığını vurgulayan Bakan, şunları söyledi: ”KPSS ile ilgili skandal ortaya çıktığında, sosyal medya hesabımdan bir paylaşım yapmış ve son 7 yıldır PAEM sınav sorularının neden açıklanmadığını, saklananın ne olduğunu, bu sınavda da KPSS skandalında olduğu gibi birebir benzerlikler çıkabileceğinden mi endişe ettiklerini sorgulamıştım. Bugün görüyoruz ki PAEM-7 sınavında da aynı skandal söz konusu.”

Bakan, son yıllarda yapılan tüm sınavların bağımsız bir kurul tarafından incelenmesi gerektiğini ve usulsüzlük yapanların yargılanmasını istedi.