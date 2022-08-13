Soylu: Azez’de bayrağımızı yakmaya çalışanları yakaladık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la uzlaşma çağrısının ardından sokağa dökülenler arasında Türk bayrağını yakmaya çalışanlardan ikisinin yakalandığını duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Suriyeli muhalif gruplarla Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümeti arasında uzlaşma çağrısının ardından muhaliflerin olduğu kuzey Suriye’de binlerce kişi protesto gösterisi düzenlemişti.

Protestolarda iki kişinin direğe çıkarak Türk bayrağını yaktığı videolara yansımıştı. İçişleri Bakanı Soylu, konuya ilişkin paylaşımında A.E.H. ile M.H.’nin, Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğü ve Azez Askeri Şurta’nın ortak operasyonuyla yakalandığını, diğerlerininse tespit edilmeye çalışıldığını duyurdu.

Soylu Twitter’dan şunları söyledi: “Geçtiğimiz gün, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.; Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta’nın ortak operasyonu ile yakalandı. Diğer şüphelilerle ilgili tespit ve yakalanma çalışmaları devam ediyor.”