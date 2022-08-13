Aydın’da ‘incir cipsi’ mesaisi başladı

Dünyanın önde gelen incir üretim merkezlerinden Aydın’da, incirin ince dilimler halinde kurutulmasıyla elde edilen incir cipsi mesaisi başladı.

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AA’nın haberine göre Aydın’da 40 bin hektarlık alanda yılda ortalama 200 bin ton incir yetiştiriliyor. İncirin yaklaşık 70 bin tonu kurutularak ihraç ediliyor, bir kısmı ise taze olarak satışa sunuluyor.

Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde inciri daha yüksek fiyatla satmak amacıyla küçük işletmelerde ve evlerde ‘incir cipsi’ olarak adlandırılan kurutulmuş ürün hazırlanıyor.

Cipsin üretim süreci, tarladan taze olarak toplanan incirlerin bıçakla ince ince dilimlenmesiyle başlıyor. Özel sepetlere serilen incirler, gölgelikli teraslarda ya da evlerin bahçelerinde kurumaya bırakılıyor. Yaklaşık bir hafta bekletilen incirler kurutulduktan sonra paketlenerek satışa hazırlanıyor.

Birçok kadın, hazırladıkları incir cipslerini sosyal medya üzerinden satışa sunuyor. Bu ürün, kuru incirin yaklaşık 2-2,5 katı fiyatla alıcı buluyor, sipariş üzerine yurt dışına da gönderiliyor.

Kanada’dan sipariş aldı

Kuyucak ilçesindeki kırsal Kurtuluş Mahallesi’nde kendisine ait işletmede incir cipsi üretimi yapan Yasemin Korkut, dilimledikleri incirleri gölgede, rüzgar alan üstü kapalı teraslarda ya da bahçede kuruttuklarını anlatan Korkut, satışlarının çok iyi olduğunu söyledi.

Kanada’dan 500 kilogramlık incir cipsi siparişi aldıklarını ifade eden Korkut, “Bu sene hedefimiz ihracattı. Şu an kuruyan tüm ürünlerimiz ihracata gidecek. Bu bizi çok gururlandırıyor, çok heyecanlıyızé dedi.

Kadınlar çalışıyor

İncir cipsi işinde çalışan kadınlardan Sevilay Şentürk ürünleri her gün tarladan taze taze topladıklarını vurgulayarak şunları söyledi: “Bunu bayanlar yapıyor çünkü çok ince işçilik ve hijyen gerektiriyor. Severek çalışıyoruz. İncir hassas ve ince işçilik gerektiriyor. Sezon başladığında bir ay kadar incir cipsiyle uğraşıyoruz daha sonra kuru incire geçiyoruz.”