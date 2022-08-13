Zoom görüşmesinde mastürbasyon yaparken yakalanmıştı: CNN yorumcusu işi bıraktı

Pandemiyle birlikte bir süreliğine eve taşınan ofislerle birlikte profesyonel hayatın önemli bir parçası olan videolu görüşmelerde beklenenden çok daha fazlasını sunan isimlerden biri de New Yorker yazarı ve CNN yorumcusu Jeffrey Toobin’di. İş toplantısında mastürbasyon yaparken yakalana Toobin yaklaşık iki yıl sonra işten ayrıldığını duyurdu.

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Belediye toplantısında kamera önünde seks yapanlar, kameranın varlığını ‘unutup‘ çıplak gezen vekiller… İş ve özel hayatın birbirine girdiği pandeminin ilk yılında bu ayrımı yapmakta biraz daha ‘zorlananlar‘ sık sık dünya basınında haber olmuştu.

New Yorker’da uzun bir süredir yazan hukuk uzmanı Jeffrey Toobin, 2020 ekim ayında derginin ekibi ve bir radyo kanalıyla zoom görüşmesi sırasında mastürbasyon yaptığı için uzaklaştırılmıştı. Daha sonra da yollarını ayırmıştı.

CNN’de de yorumculuk yapan Toobin’in kanaldan da ‘kişisel bir mesele’ nedeniyle izin istediği ve bir süre ekrandan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Sekiz ay sonra görevinin başına dönmesi eleştirilere neden olmuştu. Kanala döndükten sonra ilk ekrana çıkışında kendisini hatalar yapan bir insan olarak tanımlamış ve mastürbasyon olayıyla ilgili “Çok aptalca ve savunulacak bir yanı yok” demişti.

Şimdiyse Toobin CNN’den ayrıldığını duyurdu. Twitter’dan paylaştığı duyuruda “Arkadaşlar 20 yılımın geçtiği CNN’den tatilimin bitmesinin ardınadn ayrılmaya karar verdim. Bütün eski iş arkadaşlarımı seviyorum” ifadelerini kullandı.

Ayrıca paylaşımında 2023’te çıkaracağı kitabının reklamında da yapmayı ihmal etmedi.