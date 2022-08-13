Siirt’te iki aydır aranan hemşirenin cansız bedenine ulaşıldı

Siirt’in Pervari ilçesinde 11 Haziran’da Müküs Çayı’na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş’in cansız bedeni, arama çalışmalarının 64’üncü gününde bulundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Müküs Çayı’na düştüğü yerin yaklaşık 1500 metre ilerisindeki Karervaz Şelalesi mevkisinde bulunan Güneş’in cansız bedeni, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi.

AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, “Ceset teşhis edildi. Cenaze, işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek” dedi.

Pervari Sağlık Müdürlüğü’nde görevli hemşire Halime Timurtaş, akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise çayda kaybolmuştu.