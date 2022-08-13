Müzik meslek birliklerinden ortak bildiri: Festivallerin yapılması için elbirliğiyle mücadele etmeliyiz

Zeytinli Rock Festivali’nin yasaklanmasının yankıları sürerken, müzik meslek birlikleri ‘her türlü yasakçı zihniyete karşı’ ortak bir bildiri yayınladı.

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Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG), Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜ-YAP), ve Müzik Yorumcuları Meslek Birliği’nin (MÜYORBİR) “Festivalleri bir kalemde iptal etmek yerine, yapılmaları için el birliği ile mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadeleriyle yayınladığı ortak açıklamada pandemi kısıtlamaları nedeniyle normale dönmekte zorlanan müzik sektörünün şimdi de yasaklamalar ve engellerle mücadele etmek zorunda kaldığını vurgulandı.

Devletin anayasada tanımlanan görevleri arasında ‘sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korumanın‘ da olduğu hatırladıylan bildiride “Son olarak Zeytinli Rock Festivali’nin kaymakamlık tarafından yasaklanması da derin bir mağduriyete yol açmıştır” denildi.

Birlikler, yasak kararı alan Burhaniye Kaymakamlığı’na seslendi: “Son dönemlerde bazen kadın solistlerin kıyafetleri, bazen etnik dillerin kullanımı, bazen politik farklılıklar, çoğunlukla da halkın örf ve adetlerine aykırılık, hatta müzik emekçilerimiz ve yüz binlerce izleyiciyi zan altında bırakan ağır ithamlar gerekçe gösterilerek festivallerin ve konserlerin yasaklandığına tanık oluyoruz. Sizi, festivalde sahne alacak binlerce müzik emekçisini ve ailelerini, konserlerden evine ekmek götüren sektör bileşenlerini, festivali dört gözle bekleyen yüz binlerce müzikseveri düşünerek kararınızı gözden geçirmeye davet ediyoruz. Festival ve konserlerin iptal edilmediği aksine gerçekleştirilmesi için tüm imkanların seferber edildiği bir iradenin toplumsal barış ve huzura büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Hepimizin müziğin birleştirici gücüne ihtiyacı var.”