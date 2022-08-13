Nebati duyurdu: Bakanlık, gayrimenkulde arz dengesini bozanları inceliyormuş

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gayrimenkul sektöründeki mali, finansal, tapu ve emlak ilan site verilerinin incelemeye alındığını duyurarak, konut satışındaki geliri doğru beyan etmeyenlerin tespit edileceğini söyledi.

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Haziran sonu verilerine göre Türkiye genelinde konut satış fiyatlarının yıllık değer artışı yüzde 182 seviyesine ulaşırken, ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 979 TL’ye çıkmıştı. Ancak fiyat artışlarının ay bazında mayısta yüzde 14,7 ile zirveyi gördüğü, bundan sonraki dönemde artışların tek haneye geleceği belirtilirken, ikinci yarıda toplam artışın yüzde 18,7 olacağı öngörülüyordu.

Gayrimenkulde son dönemde görülen fahiş fiyat artışına ilişkin bakanlığı çalışma yürüttüğü bildirildi. Konuya ilişkin konuşan Bakan Nebati, mali, finansal, tapu ve emlak ilan site verilerinin incelendiğini duyurdu.

Bu vasıtasıyla fiyat artışı ve enflasyona sebep olan etkenlerin belirlendiğini kaydeden bakanlık açıklamasında, “Suni fiyat artışı yaparak arz talep dengesini bozan, enflasyona sebep vererek piyasayı olumsuz etkileyen, konut satışında elde ettiği geliri doğru beyan etmeyen kişiler ve firmalar tespit ediliyor” dendi.

Kurumlar bilgilendiriliyor

Enflasyonist ortam yaratan ve vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli işlemlerin başlatılması için ilgili kurumların bilgilendirildiğinin kaydedildiği açıklamada sorumlu kişilerin tespit edildiği vurgulandı.