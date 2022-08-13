Sancar’dan ‘millet ittifakı’yla müzakere mesajı: İktidarı yüzde 70’le göndeririz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ‘millet ittifakı’yla doğrudan müzakere yapılması durumunda yüzde 60-70 oranında oyla ‘iktidarı göndereceklerini’ söyledi.

Fotoğraf: HDP

Hatay’ın Samandağ ilçesinde giden Sancar, esnaf ziyaretlerinin ardından Abdullah Cömert Parkı’ndaki halk buluşmasına katıldı. Burada konuşan Sancar, sadece isimlerle değil iktidarın beslendiği kaynakları değiştirmek zorunda olduklarını vurguladı.

Amaçlarının demokrasi güçlerinin hepsini bir araya getirmek olduğunu söyleyen Sancar, güçlü bir seçeneğin topluma sunulmaması durumunda başarının gelmeyeceğini ekledi.

Bir yurttaşın “Seçimlerde millet ittifakıyla birliktelik sağlayacak mıyız? İstanbul ve Ankara Belediye seçimlerindeki gibi birlik olacak mıyız?” sorusunu Sancar, şöyle yanıtladı: “Bizler de bunun için uğraşıyoruz. Doğrudan bir müzakere ile bu iktidarı göndermeye gidelim diyoruz. Bu şekilde yüzde 60-70 oranını buluruz.”