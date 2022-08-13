Kırklareli’nde tren rayları çalındı

Kırklareli’nin Kavaklı beldesinde tren raylarını keserek çaldıkları iddia edilen beş şüpheli gözaltına alındı.

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AA’nın haberine göre Kavaklı beldesinde demir yolu hattındaki rayların çalındığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Y.Y, Y.B, S.Y, Ö.B. ve M.P olduğunu belirledi. Gözaltına alının şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda tren rayları ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.