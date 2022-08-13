Oyuncu Anne Heche hayatını kaybetti: Organları bağışlandı

Trafik kazasında ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen ABD’li oyuncu Anne Heche, yaşam destek ünitesi kapatılınca hayatını kaybetti.

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53 yaşındaki Hollywood yıldızı Anne Heche bir hafta önce geçirdiği trafik kazası sonucu entübe edilmişti. Heche’nin arkadaşı Nancy Davis, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla oyuncunun ölümünü duyurdu: “Cennet yeni bir melek kazandı. Sevgi dolu, kibar, eğlenceli, sevimli ve güzel arkadaşım Anne Heche, cennete gitti. Onu çok özleyeceğim ve paylaştığımız tüm güzel anıları hatırlayacağım. Anne her zaman içimdeki en iyiyi ortaya çıkaran en nazik, en düşünceli insandı.”

Ünlü oyuncunun organları bağışlanacak. Ailesi, oyuncunun organlarını bağışlamanın uzun zaman önce kendisi tarafından verilmiş bir karar olduğunu söyledi.

İkizleri canlandırdığı diziyle tanınmıştı

Heche, ilk olarak 1987’den 1991’e kadar ikizler Vicky Hudson ve Marley Love’ı canlandırdığı ve Daytime Emmy Ödülü kazandığı pembe dizi ‘Another World’le ün kazandı.

‘Men in Trees‘ (2006-2008), ‘Hung’ (2009-11), ‘Save Me’ (2013), ‘Aftermath’ (2016), ‘The Brave’ (2017), ‘Quantico’ (2015-2018) ve Chicago P.D. (2018-2019) televizyon dizilerinde oynamıştı.

Anne son olarak ‘The Vanished’ (2020) filminde ve ‘Dancing with the Stars’ (2020) adlı realite şovunda yarışmacı olarak yer aldı.

Oyuncu halen HBO’da yayımlanan ‘Hung‘ dizisinde de rol almıştı.