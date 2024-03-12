Icardi de ‘Eros’ için adalet istedi

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, işkenceyle öldürülen ‘Eros’ adlı kedi için adalet çağrısında bulundu.

Fitch enflasyonda ‘pozitif’ değil

Türkiye’nin not görünümünü ‘pozitif’e çıkaran uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings enflasyonda negatif beklentisini sürdürüyor.

AİHM vicdani ret davasında Türkiye’yi mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) vicdani retçi Murat Kanatlı’nın açtığı davada Türkiye’yi mahkum etti.

ABD’ye göre Netanyahu’nun koltuğu sallantıda

ABD istihbaratı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun koltuğundan olma ihtimalinin arttığına dikkat çekti.

Eylem Tok ve oğlunun kaçış soruşturmasında ilk tutuklama

Yazar Eylem Tok’un bir kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki oğlunu yurtdışına kaçırması soruşturmasına bir şüpheli tutuklandı.

Beşiktaş eski futbolcusuna yaklaşık 1 milyon avro tazminat ödeyecek

Beşiktaş sözleşmesini fesheden eski futbolcusu Tyler Boyd’a 956 bin avro (yaklaşık 33 milyon 508 bin lira) ödeyecek. Faiziyle birlikte ödenecek miktar 1 milyon avro civarında.

Türkiye gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa’da lider

Türkiye, gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa’da birinci sırada.

Reuters duyurdu: Kredi kartı taksit sayısı ve nakit avans limiti düşürüldü

Bankacılık kaynaklarının aktardığına göre kredi kartlarında birey ve kurumların nakit avans limitleri ve taksit sayıları düşürüldü.

Deutsche Bank’a göre faiz yüzde 50’ye çıkabilir

Deutsche Bank, Merkez Bankası’nın bu ay 500 baz puanlık faiz artışına gidebileceğini tahmin ediyor.

Akbelen çevresindeki tarım arazileri maden sahası için kamulaştırıldı

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nın çevresindeki 190 parsellik tarım arazisi, linyit madeni sahası için kamulaştırıldı.

Silivri Başsavcılığı, Cem Garipoğlu’nun otopsi kaydını istedi

Silivri Başsavcılığı, İstanbul’da 15 yıl önce Münevver Karabulut’u öldürmesinin ardından cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun otopsi kaydını istedi.

YKS’ye 3 milyon başvuru: En yaşlısı 85’inde

8-9 Haziran’da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu.

Yunanistan ‘kapıda vize’ için tarih verdi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis, Türk turistlere kapıda vize uygulamasının 30 Mart’ta başlayacağını duyurdu.

Borsadaki yedi şirketten hisse geri alımı

Borsa İstanbul’da yedi şirket dün hisse geri alımı yaptı.

Airbnb evlerinde güvenlik kamerası yasaklandı

Kısa süreli ev kiralama platformu Airbnb, güvenlik kamerası kullanımını dünya çapında yasakladığını duyurdu. BBC’nin haberine göre yasak önümüzdeki ayın sonunda yürürlüğe girecek.

Boeing’deki eksikleri dile getiren eski çalışan ölü bulundu

Boeing’in üretim standartlarıyla ilgili endişelerini dile getirmesiyle tanınan eski şirket çalışanı John Barnett ölü bulundu.