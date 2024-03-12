Yazar Eylem Tok’un bir kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki oğlunu yurtdışına kaçırması soruşturmasına bir şüpheli tutuklandı.

Tok’un oğluyla Mısır’a kaçış anı.

Tok’un 17 yaşındaki oğlu İstanbul’da annesine ait lüks araçla emniyet şeridinde duran gruba çarpmış ve Oğuz Murat Acı’nın ölümüne, dört kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Bunun üzerine Tok’un oğluyla apar topar önce Mısır’a, buradan da ABD’ye kaçtığı ortaya çıkmıştı.

Adalet Bakanlığı iade sürecinin başlatıldığını duyurmuştu.

AA’nın haberine göre baba Bülent Cihantimur ile kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında yurtdışına çıkış yasağı kondu.

Bülent Cihantimur’un çalışanı Ayşe Ceren S. ise tutuklandı.