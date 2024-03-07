Döneceğiz demişti: Eylem Tok oğluyla Mısır'dan ABD'ye kaçtı

Eylem Tok, bir kişinin ölümüne neden olan oğluyla birlikte Mısır’dan ABD’ye kaçtı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ikisi için de iade sürecinin başladığını duyurdu.

Fotoğraflar: Habertürk

Tok’un 17 yaşındaki oğlu altı gün önce İstanbul’da ciple emniyet şeridinde duran gruba çarpmış ve bir kişinin ölümüne, dört kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Bunun üzerine Tok’un oğluyla apar topar Mısır’a kaçtığı ortaya çıkmıştı.

İki gün önce Tok, avukatı aracılığıyla bir açıklama yayınlamıştı. Tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eden Tok oğlunun başına bir şey gelmesinden çok korktuğunu belirterek ‘annelik içgüdüsüyle’ oğlunu kaçırdığını itiraf etmişti. “Lütfen beni de anlayın” diyen Tok, dönüp ‘adalete teslim olacaklarını’ kaydetmişti.

Ama Tok, Türkiye’ye dönmek yerine oğluyla birlikte Mısır’dan ABD’ye kaçtı.

Adalet bakanı X hesabından yaptığı paylaşımla iade sürecinin başladığını duyurdu:

* Mısır adli makamlarıyla temasa geçilmiş ve iade süreci başlatılarak şüpheliler hakkında kırmızı bülten talep edilmiştir.

* Mısır Interpolu tarafından şahısların Mısır’dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD’den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir. İade süreci ve adli soruşturma titizlikle takip edilmektedir.