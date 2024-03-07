Kaza yapıp bir kişinin ölümüne sebep olan oğlunu Mısır’a kaçıran yazar Eylem Tok “Bir ölü olduğunu bilmiyordum, bilsem çıkar mıyım” dedi.

Tok’un oğluyla Mısır’a kaçış anı.

Tok’un 17 yaşındaki oğlu altı gün önce İstanbul’da ciple emniyet şeridinde duran gruba çarpmış ve bir kişinin ölümüne, dört kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Bunun üzerine Tok’un oğluyla apar topar Mısır’a kaçtığı ortaya çıkmıştı.

İki gün önce Tok, avukatı aracılığıyla bir açıklama yayınlamıştı. Tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eden Tok oğlunun başına bir şey gelmesinden çok korktuğunu belirterek ‘annelik içgüdüsüyle’ oğlunu kaçırdığını itiraf etmişti. “Lütfen beni de anlayın” diyen Tok, dönüp ‘adalete teslim olacaklarını’ kaydetmişti.

Tok’tan yeni bir açıklama geldi.

Star’a konuşan Tok şunları söyledi:

*Bu bir kaza, kaçırmak falan yok. 17 yaşında pırıl pırıl bir çocuk var, ben bir anneyim. Bugün olsa yine yaparım, yaralıları bilmiyorum, kim olduklarını bilmiyorum. Onu ben korumak zorundayım. Ben gittiğimde de zaten hiçbir zaman tam anlamında varmadım. Gittiğimde çocuklar vardı, çocukları aldım. Oldukları siteye götürdüm. Herhangi bir şekilde kaçacağım bir şey yok. Ben diyorum ki ortada sıcak bir konu var, aileler yanıyor büyük bir ateş var. Biraz hafiflesin yani kana kan olmasın.

‘Ülke bana desin ki çocuğa karşı bir şey yapmayacağız’

*Ben her an dönebilirim, şu anda da dönebilirim. Sadece ben çocuğumun güvende olmasını ve adil bir şekilde yargılanmasını istiyorum. Ülke bana desin ki ‘kana kan yok, çocuğa karşı bir şey yapmayacağız. Adalet yerini bulacak.

*Asla ve asla çıkarken bir ölü olduğunu bilmiyordum, bilsem çıkar mıyım?