Bankacılık kaynaklarının aktardığına göre kredi kartlarında birey ve kurumların nakit avans limitleri ve taksit sayıları düşürüldü.

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Bankacılar daha önce kredi kartlarının, toplam kredilerin üç katı büyüdüğünü söylemiş ve kredi kartlarında kısıtlayıcı bir düzenleme beklediklerini söylemişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre bir yılda krediler yüzde 50’nin, kredi kartlarıysa yüzde 150’nin üzerinde büyüdü.

Enflasyon Raporu 2024 Bilgilendirme Toplantısı’nın ardından Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, kredi kartlarına yönelik düzenlemelerin gündemde olduğunu söylemişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kredi kartları için düzenleme sinyali vermişti: “Kredi kartları, bireysel kredi, taşıt kredisi ve ikinci konut kredisinde sadece faizleri artırarak değil, bankalar üzerinden kredi verme iştahını keserek de kredi büyümesini düşüreceğiz. Başkasının parasıyla, krediyle, kartla zenginlik olmaz.”

Taksit sayısı üçe kadar düşürüldü

Reuters’a konuşan üç bankacılık kaynağı azami taksit sayısının 12’den üçe kadar indirildiğini söyledi. Kaynaklardan biri kurumsal kredi kartları için de limitlerin sınırlandırıldığını belirtti.

Bankalara bakıldığında da nakit avans limitinin yüzde 25’e düşürüldüğü görülüyor. Yani 100 bin liralık bir kredi kartı limitiniz vars en fazla 25 bin lira nakit avans kullanabileceksiniz. Bunu da üç taksitte geri ödeyecekseniz. Eskiden taksit sayısı 12’ye kadar çıkabiliyordu.