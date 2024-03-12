Silivri başsavcılığı, İstanbul’da 15 yıl önce Münevver Karabulut’u öldürmesinin ardından cezaevinde intihar ettiği açıklanan Cem Garipoğlu’nun otopsi kaydını istedi.

Fotoğraf: AA

Cem Garipoğlu, 3 Mart 2009’da Münevver Karabulut’u öldürmüş, 197 gün sonra teslim olunca tutuklanmıştı. 24 yıl hapis cezası verilip Silivri Cezaevi’ne konan Garipoğlu’nun 10 Ekim 2014’te hücresinde ölü bulunduğu açıklanmıştı.

Ancak Garipoğlu’nun ölmediği ve kaçırıldığı önü sürülüyor. Bu nedenle, mezarının açılması ve feth-i kabir (cesedin mezardan çıkarılıp otopsi yapılması) işleminin uygulanması isteniyor. Şu ana kadarki başvurular reddedilmişti.

Son başvuru Ekim 2023’te yapılmıştı. Son başvuruyla ilgili süreç devam ediyor.

AA’nın aktardığına göre başsavcılık İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan, Cem Garipoğlu’nun otopsisi sırasında yapılan işlemlere ait fotoğraf ve video kayıtlarının hazırlanıp gönderilmesini istedi.

Otopsi görüntülerini izleyecek bilirkişi heyetinin hazırlayacağı rapora göre Garipoğlu’nun mezarının açılıp açılmayacağına karar verilecek.