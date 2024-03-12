Beşiktaş sözleşmesini fesheden eski futbolcusu Tyler Boyd’a 956 bin avro (yaklaşık 33 milyon 508 bin lira) ödeyecek. Faiziyle birlikte ödenecek miktar 1 milyon avro civarında.

Kulübün açıklaması şöyle:

“12 Mart 2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen FIFA The Dispute Resolution Chamber – DRC (FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ) kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 4 Kasım 2022 tarihinde feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Tyler Boyd’a fesih tazminatı olarak 956.000 EUR’nun 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren işleyecek yıllık yüzde % 5 faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir. İlgili karara ilişkin hukuki süreç devam etmektedir.”

Beşiktaş’a 2019’da transfer olan Boyd, 2020-21 sezonunda Sivasspor’a kiralanmıştı.

Kulüp geçen aralıkta da 2020’de sözleşmesini fesheden İspanyol futbolcu Victor Ruiz’e tazminat ödeneceğini duyurmuştu. Rakam 2,3 milyon avrodan (o günün kuruyla yaklaşık 74 milyon lira) fazlaydı.