Beşiktaş eski futbolcusuna tazminat ödeyecek

Beşiktaş, 15 Temmuz 2020’de sözleşmesini fesheden İspanyol futbolcu Victor Ruiz’e tazminat ödeneceğini açıkladı.

Victor Ruiz. Fotoğraf: AA

Beşiktaş’ın ödeyeceği tazminat miktarı faiziyle birlikte 2,3 milyon avrodan fazla (yaklaşık 74 milyon lira).

Beşiktaş’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada şunlar dendi: “20 Aralık 2023 Court of Arbitration for Sport – CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) kararına göre, şirketimiz ile kontratını 15 Temmuz 2020 yılında feshetmiş olan profesyonel A takım oyuncusu Victor Ruiz Torre’ye fesih tazminatı olarak 2 milyon 48 bin 538,93 avro ve Kovid-19 pandemisi dolayısıyla yapılmış olan 270 bin avro tutarındaki ücret kesintisinin, ilgili dönemleri dikkate alarak hesaplanacak yıllık yüzde 5 faizi de kapsayacak şekilde ödenmesine hükmedilmiştir.”