Otomobil güvenliği otoritesi Euro NCAP, yeni otomobillerde yaygınlaşan dokunmatik ekranları güvenli bulmuyor.

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Arabalar hızla gelişiyor ve artık birçok modelde otomatik sürüşten elektrikli motorlara pek çok özellik bulunuyor. Bu yeniliklerden biri de dokunmatik ekran.

Ancak Avrupa Yeni Araba Değerlendirme Programı (Euro NCAP) otomobillerdeki dokunmatik ekranın sürücüler için tehlike oluşturduğu görüşünde. Tavsiyesi bazı temel kontroller için fiziksel düğmelere dönülmesi.

Avrupa’daki yeni otomobiller için çarpışma ve güvenlik testlerinin yürütülmesinden sorumlu Euro NCAP, bir aracın beş yıldızlı çarpışma puanı alması için dönüş sinyalleri, dörtlü flaşör ve daha fazlası gibi belirli özelliklerin dokunmatik ekranlar yerine fiziksel düğmelerle kontrol edilmesi gerektiğini savunuyor.

Euro NCAP’in stratejik geliştirme direktörü Matthew Avery şunları söyledi:

“Dokunmatik ekranların aşırı kullanımı sektör çapında bir sorun. Hemen hemen her araç üreticisi, anahtar kontrolleri merkezi dokunmatik ekrana taşıyor. Bu da sürücülerin gözlerini yoldan ayırmasını zorunlu kılıyor ve dikkat dağıtarak kaza riskini artırıyor.2026’da yapılacak yeni Euro NCAP testleri, üreticileri temel işlevler için fiziksel kontroller kullanmaya teşvik edecek, gözlerin yoldan ayrılma süresini sınırlayacak ve dolayısıyla daha güvenli sürüşü teşvik edecek.”

Euro NCAP, kural koyucu bir otoriteye sahip olmasa da güvenlik derecelendirmeleri üzerindeki etkisi, otomobil üreticilerinin dokunmatik ekran kontrollerine güvenini yeniden gözden geçirmesine neden olabilir.