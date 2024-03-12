Kısa süreli ev kiralama platformu Airbnb, güvenlik kamerası kullanımını dünya çapında yasakladığını duyurdu. BBC’nin haberine göre yasak önümüzdeki ayın sonunda yürürlüğe girecek.

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San Francisco merkezli şirket bu hamlesiyle ‘güvenlik kameralarıyla ilgili kuralları basitleştirmeyi ve misafirlerin mahremiyetine öncelik vermeyi amaçladığını’ açıkladı. Airbnb kullanıcıları iç mekan kameralarıyla ilgili şikayetlerini bir süredir dile getiriyordu.

Airbnb’nin Topluluk Politikası ve Ortaklıklar Başkanı Juniper Downs, “Bu değişiklikler misafirlerimize, ev sahiplerimize ve gizlilik uzmanlarımıza danışılarak yapıldı” dedi.

Platformun eski kuralları, yeri açıkça belirtildiği sürece, oturma odası ve koridor gibi ortak alanlarda güvenlik kamerası kullanılmasına izin veriyordu. Yatak odası ve banyo gibi özel alanlarda kamera zaten yasaktı. Kapı zili kameralarının ve sesli monitörlerin kullanılmasına ise izin verilecek.

Yasak kararı, ABD’li komedi programı Saturday Night Live’ın tuvalete gizlenmiş bir kamera şakası içeren parodi Airbnb reklamı yayınlamasından sonra geldi. Skeç Youtube’da 1 milyon 300 binden fazla izlenmişti.