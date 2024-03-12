Türkiye, gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa’da birinci sırada.

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Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre 2022’de Avrupa Birliği’nde (AB) Gini katsayısı 29,6 oldu.

Nasıl hesaplanıyor?

Gini katsayısı gelir dağılımı eşitsizliği ölçmek için kullanılan en temel göstergelerden biri.

Gini ölçüsü 0 ile 1 arasında değişiyor. Bir toplumda, gelir adaletli olarak paylaşılmışsa, Gini katsayısı 0’a eşit olur.

Türkiye’ninki 42,26

Euronews Türkçe’nin aktardığına göre Eurostat’ta Türkiye’ye ait son güncel veri 2021’e ait. Buna göre Türkiye’nin Gini katsayısı 42,6. Türkiye bu değerle Avrupa’da 36 ülke içinde ilk sırada yer alıyor. Yani Türkiye gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa’da ‘lider.’

Dünya Bankası verileri de eşitsizliği ortaya koydu. 2022 veya buna en yakın yıl verileri dikkate alındığında Türkiye 130 ülke arasında 28’inci sırada yer aldı.

Dünya Bankası’na göre 2019’da Türkiye’nin Gini endeksi 41,9’du.