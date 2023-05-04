En zengin yüzde 20’nin gelirden aldığı pay 16 yılın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay, 2022’de bir önceki yıla göre 1,3 puan artarak yüzde 48’e çıktı.

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TÜİK, 2022’ye ilişkin gelir dağılımı istatistiklerinin hesaplandığı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı.

Verilere göre, en yüksek fert gelirine sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay yüzde 1,3 artışla yüzde 48’e çıkarak 16 yılın en yüksek değerini gördü.

En düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun aldığı paysa 0,1 puan azalarak yüzde 6 oldu.

Yıllık ortalama hane halkı geliriyse yüzde 28,3 artarak 98 bin 416 lira oldu.

Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan ve sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça gelir dağılımındaki bozulmayı ifade eden Gini katsayısı da 0,415’lik tahminle 2009’dan beri, bire en yakın değeri aldı.

Ücretli çalışanların gelirleri düşüyor

Yıllık ortalama iş gelirleri sırasıyla işverenlerde 220 bin 482 lira, kendi hesabına çalışanlarda 58 bin 697 lira, ücretli maaşlılarda 56 bin 899 lira ve yevmiyelilerde 25 bin 632 lira olarak hesaplandı.

Geçen yıla göre en yüksek artış yüzde 61,8’le işverenlerde, en düşük artışsa yüzde 21,5’le ücretli maaşlılarda oldu.

En az gelir elde eden yüzde 10’luk kesimin yüzde 70,5’i aynı seviyede kaldı, yüzde 29,4’se daha da fakirleşti.