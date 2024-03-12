Türkiye’nin not görünümünü ‘pozitif’e çıkaran uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings enflasyonda negatif beklentisini sürdürüyor.

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Fitch, Türkiye’nin kredi notunu ‘B’den ‘B+’ya yükseltmiş, not görünümünü de ‘durağan’dan ‘pozitif’e çıkarmıştı.

BloombergHT’nin haberine göre kuruluşun Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, kararın şu gerekçelerle alındığını söyledi:

“Politika değişikliğinin etkinliği, rezerv seviyelerindeki iyileşme, dolarizasyonu artırmadan döviz korumalı mevduatların azaltılması, cari açığın düşürülmesi ve enflasyon beklentilerinin hafifletilmesine ilişkin gelişmeler, değerlendirmemizi doğruluyor. Eylülden bu yana mevcut politika ekseninin daha dayanıklı olduğuna ilişkin yüksek güvenimiz var.”

Enflasyon beklentisi

Beş yıllık kredi risk primindeki gerileme de dahil Türk ekonomisi için sevindirici gelişmelerin olduğunu belirten Morales, enflasyondaki beklentilerinin ise negatif olduğunu vurguladı.

Merkez Bankası’nın yüzde 36’lık enflasyon projeksiyonuna karşı Fitch Ratings’in enflasyon beklentisinin yüzde 40 olduğunu kaydeden Morales, şunları dedi:

“Enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 58 seviyesinde gerçekleşmesini ve yüzde 29’a inmesini bekliyoruz. Ancak enflasyon sadece bu yıl ve gelecek yıl için değil, orta vadede Türkiye için temel bir politika sorunu olmaya devam ediyor.”