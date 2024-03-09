Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ‘B’den ‘B+’ya yükseltirken, not görünümünü de ‘durağan’dan ‘pozitif’e çıkardı.
Kuruluşun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“Pozitif görünüm, Türkiye’nin genel makroekomik politika duruşunun enflasyonda önemli bir düşüş ve düşük cari işlemler açığıyla dış kırılganlıklarda azalmanın devam etmesiyle tutarlı olması gerektiği beklentisini yansıtıyor.”
Raporda ayrıca enflasyon beklentilerinin ılımlılaştığı kaydedildi.
Fitch, 8 Eylül 2023’te görünümü negatiften durağana çekmişti.
Ne olmuştu?
İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek göreve getirilmişti.
Yeni yönetim ekonomi politikalarını ‘normalleştirmeye’ çalışıyor. Bu kapsamda faizler kademeli olarak artırılmış ve parasal sıkılaştırma adımları hızlandırılmıştı.
Bunun üzerine Moody’s, Türkiye’nin not görünümünü ‘pozitif’e çevirmişti.