Parasal sıkılaştırmada yeni adım

Merkez Bankası (MB) sıkı para politikası kapsamında adımlar atmayı sürdürüyor.

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MB’nin ‘Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği’ Resmi Gazete’de yayılandı.

Buna göre Merkez Bankası’nca belirlenen kredilerin aylık yüzde 2 büyüme oranını aşan kısmı için TL cinsinden zorunlu karşılık bir yıl süreyle bloke olarak tutulacak.

Dün de kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırı yüzde 2’ye indirilmişti.

Ayrıca ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırı yüzde 2’ye düşürülmüş, taşıt kredilerindeyse yüzde 2 sınırı korunmuştu.

MB Para Politikası Kurulu’nun 22 Şubat’taki toplantısına ilişkin yayımlanan özette şu ifadeler yer almıştı:

“Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir.”