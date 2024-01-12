Yaramazlara biraz batar!

Moody’s, Türkiye’nin not görünümünü ‘pozitif’e çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin not görünümünü ‘durağan’dan ‘pozitif’e çevirdi.

Fotoğraf: Reuters

Ayrıntılar gelecek…

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