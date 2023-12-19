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Yaramazlara biraz batar!

Moody’s: Türkiye’nin toparlanması zaman alacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’de ‘olumlu bir senaryoda bile kurumsal kapasitede toparlanmanın zaman alacağı’ görüşünde.

Fotoğraf: Reuters

Moody’s, Türkiye için ‘kredi görüş’ raporu yayınladı.


Raporda “Kredi görüşümüz olumlu bir senaryoda bile toparlanması zaman alacak kurumsal ve yönetişim gücündeki erozyona karşı ekonomik gücü ve ılımlı borcu yansıtmaktadır” dendi.

Moody’s, geçen cuma günü Türkiye’nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapılmadığını duyurmuştu. Moody’s, halihazırda Türkiye’nin kredi notunu B3 ve not görünümünü ‘durağan’ olarak değerlendiriyor.

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