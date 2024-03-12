Amerikan TIME dergisi şeflerden gıda fütürologlarına kadar uzmanlara bu yıl yeme içme sektöründe neler beklendiğini sordu.

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İşte söyledikleri.

Dünya lezzetlerine vurgu

Trend tahmin şirketi WGSN’nin yiyecek içecek bölümünden sorumlu Claire Lancaster’a göre “Yeni nesil şefler, çok katmanlı kültürel kimliklerini yansıtan ürünler yaratıyor.”

Sürdürülebilirliğe yönelik adımlar

Yiyecek ve içecek trendlerini yönlendiren alt akıntılardan biri gezegene sahip çıkma yönündeki kolektif arzu. Örneğin alternatif çikolataların öne çıkması bekleniyor. Kakaoya talep dünya çapında ormanların yok olmasına yol açıyor; üstelik erişim de giderek zorlaşıyor ve pahalılaşıyor. Alternatif çikolata ‘kakaosuz’ yapılıyor ancak tadı yine de çikolatamsı.

ABD merkezli Voyage Foods şirketi, alternatif çikolatasını yapmak için üzüm çekirdeği, ayçiçeği ve protein unu gibi malzemeler kullanıyor. Britanya’daki WNWN Food Labs, kakao çekirdeklerini tahıllar ve baklagiller gibi malzemelerle değiştiriyor.

Mantarlarla eğlence

Şalgam Vegan Tarif Kulübü’nün kurucusu ve şefi Todd Anderson, 2024’te etin yerine mantarların parlayacağını öngörüyor. Pek çok mantarın evde yetiştirilmesi kent insanları için bile kolay.

Sebze partileri

FX’in restoran draması ‘The Bear’da rol alan şef ve restoran işletmecisi Matty Matheson, sebzelerden yana heyecanlı. “Sebze odaklı restoranlarda bir artış görmek üzereyiz” diyor.

Mesela brokoli. Izgara veya püresi giderek popülerleşiyor. Giderek daha popüler hale gelen bir başka teknik: Brüksel lahanasının ‘güzel, çok sağlam’ yapraklarını, kara lahanaymış gibi pişirmek.

Alkolle akşam yemeği

Netflix’teki ‘Drink Masters’ın 1’nci sezonunun galibi miksolog Lauren Paylor O’Brien, yarattığı içecekler için yiyecekleri ilham kaynağı olarak kullanmayı seviyor. 2024’te içkinin mutfağa daha fazla gireceğini öngörüyor. Yakın zamanda gerçekleşen bir etkinlik sırasında, bir kepçe ballı dondurmayı üç damla zeytinyağı ve gazlı viski kokteyliyle eşleştirmiş O’Brien. Bunun ‘duyusal bir deneyim’ olduğunu söylüyor. “Bardaktaki dondurmanın görsel görünümü, dökerken içeceğin karbonatlaşması, hem dondurmadan hem de konserve kokteylden gelen aromalar, zeytinyağı eklemenin getirdiği ek lezzet lezzet ve aromatikler söz konusu.”