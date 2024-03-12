8-9 Haziran’da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yazılı açıklamasında, YKS başvurularıyla ilgili verileri paylaştı.
- YKS’nin 8 Haziran Cumartesi saat 10:15’te yapılacak birinci oturumu TYT’ye 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu.
- 9 Haziran Pazar saat 10:15’te yapılacak ikinci oturum AYT’ye 1 milyon 983 bin 766 aday, aynı gün saat 15:45’te düzenlenecek üçüncü ve son oturum YDT’ye İngilizceden 218 bin 316, Arapçadan 5 bin 717, Almancadan 2 bin 849, Fransızcadan 1172, Rusçadan 760 kişi olmak üzere toplam 228 bin 814 aday katılacak.
En genç aday 15, en yaşlı aday 85 yaşında
- Başvuran adayların 1 milyon 580 bin 984’ü kadın, 1 milyon 455 bin 961’i erkek
En genç aday 15, en yaşlı aday 85 yaşında.
- Sınava başvuranlar 17-23 yaş arasında yoğunlaşmış durumda, 50 yaş ve üzeri 26 bin 331 aday başvurusu bulunuyor. 34 yaş üstü kadın aday sayısı 118 bin 923.
En çok aday Anadolu lisesinden
- Adayların 974 bin 521’i Anadolu lisesi, 717 bin 732’si meslek lisesi, 570 bin 415’i açık öğretim lisesi, 232 bin 967’si imam hatip lisesi, 96 bin 524’ü fen lisesi, 10 bin 795’i sosyal bilimler lisesi, 10 bin 647’si spor ve güzel sanatlar liselerinden.
- *Lise son sınıfta aday sayısı 1 milyon 93 bin 697, lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş aday sayısı 1 milyon 184 bin 189. Bir yükseköğretim programına yerleşmiş kayıtlı aday sayısı 316 bin 260, bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında beklemeli aday sayısı 12 bin 652, bir yükseköğretim programına yerleşmiş fakat kayıt olmayan aday sayısı 58 bin 455, bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayısı 293 bin 925, yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayısı da 77 bin 767.
1 milyon 404 bin aday ilk kez başvurdu
- Adayların 1 milyon 404 bin 156’sı sınava ilk kez başvuru yaparken 798 bin 409 aday ikinci, 442 bin 64 aday üçüncü, 219 bin 390 aday dördüncü, 172 bin 926 aday beş ve daha fazla kez başvuru yaptı.