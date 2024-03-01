YKS’ye 3 milyonun üzerinde başvuru

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’nca 8-9 Haziran’da düzenlenecek 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) 3 milyonun üzerinde aday başvurdu.

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YKS başvuruları 26 Şubat’ta sona erdi. Geç başvurularsa 5-7 Mart tarihlerinde yapılacak. Geç başvurularda başvuru ücreti yüzde 50 daha fazla.

YKS’ye bu yıl 26 Şubat’a kadar 3 milyondan fazla kişi başvurdu. Geçen sene YKS’ye 3 milyon 498 bin 18 aday başvurmuştu.

Aday sayısına ilişkin net bilgi geç başvuruların tamamlanmasından sonra belirlenecek.