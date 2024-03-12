Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) vicdani retçi Murat Kanatlı’nın açtığı davada Türkiye’yi mahkum etti.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yaşayan Murat Kanatlı, 2009’da Askerlik Kanunu uyarınca bir günlük ‘seferberlik çağrısına’ vicdani ret gerekçesiyle uymadığı için ceza almıştı.

Kanatlı söz konusu davayı AİHM’e taşımıştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uluslararası alanda ve AİHM nezdinde tanınırlığı olmadığı için mahkeme bu bölgedeki hak ihlallerinden ‘de facto’ olarak Türkiye’yi sorumlu tutuyor.

Euronews Türkçe’nin haberine göre AİHM, oy birliğiyle aldığı kararla Türkiye’yi mahkum etti.

Kararda, zorunlu askerlik hizmetini öngören ilgili ulusal mevzuatta vicdani retçilerin alternatif bir hizmet biçimini yerine getirmeleri için herhangi bir hüküm içermediğine dikkat çekildi.

Kararın devamında “Hiçbir alternatif hizmet imkanı sağlamayan bir sistem, vicdani redde bulunmak isteyenlerle toplumun genel çıkarı arasında adil bir denge kuramaz” dendi.

Türkiye karar gereği Kanatlı’ya 9 bin avro manevi tazminat ve mahkeme masraflarıyla diğer harcamalar için 2 bin 363 avro ödeyecek.