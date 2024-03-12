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Yaramazlara biraz batar!

ABD’ye göre Netanyahu’nun koltuğu sallantıda

ABD istihbaratı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun koltuğundan olma ihtimalinin arttığına dikkat çekti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Söz konusu bu tahmin, ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi’nin yayımladığı ‘2024 Yıllık Tehdit Değerlendirmesi’ raporunda yer aldı.


AA’nın rapordan aktardığına göre Netanyahu’nun sağcı koalisyonunun tehlikede olabileceği belirtildi.

Devamında şu sözler kullanıldı:

“Savaştan önce zaten yüksek olan Netanyahu’nun yönetme kabiliyetine duyulan güvensizlik halk arasında genişledi.”

Netanyahu hükümetinin istifası ve yeni seçimler talep eden büyük protestoların beklendiği kaydedilen raporda ‘farklı, daha ılımlı bir hükümet olasılığına’ işaret edildi.

Raporda ayrıca İsrail’in ‘Hamas’ı yok etme’ hedefine ulaşmakta zorlanacağı da kaydedildi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Netanyahu arasında Gazze’ye saldırıların yoğunluğu konusunda fikir ayrılıkları ortaya çıkmıştı.

Biden bu görüş ayrılığının bir ifadesi olarak Netanyahu’nun ülkesine ‘yarardan çok zarar verdiğini’ söylemişti.

Biden: Netanyahu İsrail’e faydadan çok zarar veriyor

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