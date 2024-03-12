Boeing’in üretim standartlarıyla ilgili endişelerini dile getirmesiyle tanınan eski şirket çalışanı John Barnett ölü bulundu.

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Barnett, 2017’de emekli olana kadar 32 yıl boyunca Boeing’de çalıştı. Kariyerinin son yedi yılını kalite müdürü olarak geçirdi. Ölümünden önceki günlerde şirkete karşı açılan bir ihbar davasında ifade veriyordu.

Barnett 2019’da BBC’ye, baskı altındaki işçilerin üretim hattındaki uçaklara kasıtlı olarak standartların altında parçalar taktığını söylemişti. Ayrıca oksijen sistemlerinde ciddi sorunlar ortaya çıktığını, bunun da acil durumlarda dört solunum maskesinden birinin çalışmayacağı anlamına gelebileceğini belirtmişti.

Boeing’in eski çalışanı şunları da dile getirmişti:

*İnşa süreçleri aceleye getirildi. Bu güvenliğin tehlikeye atılması anlamına geliyor.

*İşçiler prosedürleri takip edemedi. Bu da parçaların kaybolmasına yol açtı.

*Bazı durumlarda standartların altındaki parçalar hurda kutularından çıkarıldı ve üretim hattındaki gecikmeleri önlemek için inşa edilen uçaklara takıldı.

*Acil durum oksijen sistemleri üzerinde yapılan testler yüzde 25’lik bir başarısızlık oranı gösterdi.

John Barnett, yöneticileri endişeleri konusunda uyardığını ancak herhangi bir önlem alınmadığını kaydetmişti.

Boeing iddiaları yalanlasa da ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından 2017’de yapılan bir incelemede Barnett’in bazı iddiaları doğrulandı. FAA, Boeing ‘önlem alma’ talimatı vermişti.

Dava süreci

Barnett emekli olduktan sonra şirkete karşı uzun süredir devam eden bir dava başlattı.

Eski çalışan Boeing’i, kişilik haklarına zarar vermek ve kariyerinin önüne taş koymakla suçladı. Barnett ölümünden önce bu davayla ilgili görüşmeler yapıyordu.

Ölümü

Cumartesi günü Barnett’in davayla ilgili ifade vermesi gerekiyordu. Kendisi gelmeyince Barnett’in otelinde inceleme yapıldı.

BBC’nin haberine göre inceleme sonucunda Barnett otelin otoparkındaki kamyonunda ölü bulundu.

Boeing, Barnett’in vefatından üzüntü duyduğunu belirtti.

Barnett’in ölümü Boeing’in ve ana tedarikçi Spirit Aerosystems’in üretim standartlarının yoğun biçimde incelendiği sırada meydana geldi.

62 yaşındaki Barnett’in ‘kendi kendine verdiği’ bir yara nedeniyle öldüğü ve polisin soruşturma başlattığı belirtildi.

Boeing uçaklarında yaşananlar

Ocak ayının başında, bir Boeing 737 Max’in acil çıkış kapısı kalkıştan kısa bir süre sonra gövdesinden kopmuştu. Sonrasında birçok havayolu şirketi Boeing kullanımını askıya almıştı.