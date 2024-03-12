Bank of America (BoFA) Merkez Bankası’nın (BM) nisanda 300 ila 500 baz puan faiz artırmasının ‘ihtimal dahilinde’ olduğunu belirtti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bir hafta önce enflasyon oranlarını açıkladı. Şubat verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 67,07. Piyasanın beklentisiyse yüzde 66’ydı.

Enflasyon verilerinin beklentiyi aşmasından dolayı yabancı bankalar faiz tahminlerini güncelliyor.

ABD’li banka JPMorgan MB’nin nisanda 500 baz puan faiz artırmasını bekliyor. Deutsche Bank da bu artışın martta olacağını tahmin ediyor.

BoFA da nisanda faizin artmasını bekliyor.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre banka, MB’nin nisanda 300 ile 500 baz puan arasında faiz artırmasının ‘ihtimal dahilinde’ olduğunu belirtti.

Bankanın hazırladığı not şöyle: “Bu yılın ikinci yarısında Türk varlıklarında iyimser olmak için alan olduğunu düşünüyoruz. Nisan ayı toplantısında Merkez Bankası’nın 300-500 baz puan faiz artırma olasılığı bulunuyor. Bu baz senaryomuz değil ve bu artış mart enflasyon verisine bağlı olacak. Faiz artırımı olması durumunda sermaye girişleri ikinci çeyrekte yeniden başlayabilir.”

MB geçen ay faizi yüzde 45’te sabit bırakmış ve artış döngüsünün sona erdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.