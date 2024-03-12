Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, işkenceyle öldürülen ‘Eros’ adlı kedi için adalet çağrısında bulundu.
İstanbul Başakşehir’de bulunan ‘Ağaoğlu My World Europe’ sitesinde doğup büyüyen altı yaşındaki Eros, aynı sitede yaşayan İbrahim Keloğlan tarafından işkenceyle öldürülmüştü.
Daha önce tutuklanıp ilk duruşmada serbest bırakılan Keloğlan için kamuoyu emsal niteliğinde bir ceza bekliyor.
Keloğlan’ın yargılandığı davanın duruşması yarın saat 10.30’da Küçükçekmece Adalet Sarayı’nda görülecek.
Dava öncesi çok sayıda kişi adalet çağrısında bulundu. Icardi de çağrıya katıldı.
Icardi yanına aldığı iki kediyle adalet istedi. Kedilerden birinin boynunda “Bugün Eros’a, yarın bize” yazısının yer alması dikkat çekti.