Erdoğan’dan adalet bakanına ‘Eros’ telefonu: Nasıl olur böyle bir şey?

‘Eros’ isimli kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan’ın serbest bırakılmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u arayıp, “Nasıl olur böyle bir şey” diye sormuş.

İbrahim Keloğlan ve Eros.

TV 100’de konuşan Tunç şunları söyledi: “Hayvanlarımıza özellikle bu şekilde eziyet eden, onları öldürenlerle ilgili yargı olarak biz hassasiyetimizi koruyacağız. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız bir gece yarısı ‘Nasıl olur böyle bir şey?’ diye beni aradı. Hepimiz hassasız bu konuda.”

Ne olmuştu?

1 Ocak’ta İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Başakşehir’de Ağaoğlu My World Europe adlı sitede bir adamın apartmanda dolaşan bir kediyi tekmeleyerek öldürdüğünü gösteren güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Eros adlı kedinin maruz kaldığı şiddetin görüntüsü infiale yol açarken adı İbrahim Keloğlan olarak belirlenen adam sitede istenmeyen kişi ilan edilidi; tutuklanması için sosyal medyada etiket açıldı, imza kampanyası başlatıldı.

Savcılık, Keloğlan hakkında ‘bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan altı aydan dört yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Gözaltına alınan Keloğlan 4 Ocak’ta tutuklandı. 35 gün sonra, 8 Şubat’ta mahkemeye çıkarıldı. Savcılık, Keloğlan hakkında ‘bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan altı aydan dört yıla kadar hapis istedi. Mahkeme ise sanığı bir yıl üç ay hapis cezasına çarptırıp hükmün açıklanması geri bırakılarak salıverdi. Gerekçeli kararda sanığın ‘iyi hal’ ve ‘pişmanlığı’vurgulandı.

Karara hem davacılar hem savcı itiraz edince Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi 20 Şubat’ta Küçükçekmece 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararın kaldırılmasına ve dosyanın mahkemeye iadesine karar verdi.