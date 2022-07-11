Akşam Postası / 11 Temmuz 2022

AİHM’den Kavala kararı: Türkiye, AİHS’i ihlal etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye’nin tutuklu iş insanı Osman Kavala davasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni (AİHS) ihlal ettiğini duyurdu.

Başkanlık sisteminin dört yıllık bilançosu: Türkiye, nereden nereye geldi?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Siz bu kardeşinize yetkiyi verin…” sözüyle geçilen ‘Türk tipi başkanlık sistemi’nde geride kalan dört yılda Türkiye’de döviz kurları üç buçuk kat artarken, yüzde 15.85 olan enflasyon resmi verilere göre yüzde 78.62’ye yükseldi.

Tanju Özcan’ın randevu talebi ‘havada kaldı’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘kesin ihraç talebiyle’ Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’la görüşmeme kararı aldı.

Turizm bakanı, şirketini de ihmal etmiyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un bir oteli için daha arazi tahsisi isteniyor. Daha önce de Bakan Ersoy’un bir oteline Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 25 dönümlük orman arazisi tahsis edilmişti. Şimdi başka bir otel için yine 25 dönümlük tahsis isteniyor.

AKP’li Yazıcı, Bahçeli’nin ‘TTB kapatılsın’ talebini reddetti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Türk Tabipleri Birliği kapatılmalıdır” sözüne yanıt veren AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Demokratik ülkelerde, her vatandaşın; kanunlar çerçevesinde gösteri yapma ve protesto etme hakkı vardır” diyerek ittifak ortağının talebini reddetti.

Meteoroloji’den İstanbul dahil 17 kente yağış ve sel uyarısı

Meteoroloji’den 17 kent için yeni yağış ve sel uyarısı geldi.

Mevlüt Çavuşoğlu, ‘SADAT’a referans olmadık’ diyemedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “SADAT’ın yurt dışına silah satmasına referans oldunuz mu?” sorusunu, “Konu bakanlığımın görev alanına girmemektedir” diye tek cümlelik yanıtla geçiştirdi.

En çok ‘ikiz’ ve ‘üçüz’ dünyaya gelen iller belli oldu

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) veri tabanına göre Türkiye’de 1923’ten beri 542 bin 696 ikiz, 20 bin 121 üçüz doğum oldu. Şanlıurfa hem üçüz hem ikiz doğum sayısı bakımından ilk sırada yer aldı.

Profesörden tatil dönüşü yola çıkacak sürücülere ‘uyku’ konusunda uyarı

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Vural Fidan, tatil dönüşünde uzun yola çıkacak sürücülere özellikle uyku yoksunluğunun en fazla hissedildiği sabahın erken saatlerinde direksiyon başına geçmemelerini tavsiye etti.

BM: Dünya nüfusu 15 Kasım’da 8 milyar olacak

Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı’nın bugün açıkladığı ‘Dünya Nüfus Beklentileri 2022‘ raporunda, 15 Kasım 2022’de dünya nüfusunun 8 milyar kişiye ulaşacağı belirtildi.