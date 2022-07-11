Ülkü Ocakları başkanının Bahçeli’ye hediye ettiği harita Mitsotakis’i kızdırdı

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları başkanının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye Türkiye’nin Yunanistan’a ait adalara sahip olduğunu gösteren bir harita hediye etmesi Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis’i kızdırdı: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük koalisyon ortağının son maskaralıklarına ilişkin tutumunu netleştirmeli.”

Fotoğraf: Twitter

Harita Bahçeli’ye dün Ülkü Ocakları Genel Merkezi’ni ziyaretinde hediye edilmişti. Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın ve Bahçeli’nin haritayla fotoğrafı MHP’li hesaplarca sosyal medyada paylaşılmıştı.

Mitsotakis, Twitter hesabı üzerinden söz konusu fotoğrafı paylaşarak şunları yazdı: “Bu haritaya iyi bakın. Girit, Rodos, Midilli, Sakız, Samos hepsi Türkiye tarafından alınmış. Bir aşırıcının ateşli rüyası mı yoksa Türkiye’nin resmi politikası mı? Başka bir provokasyon mu yoksa gerçek hedef mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük koalisyon ortağının son maskaralıklarına ilişkin tutumunu netleştirmeli.”