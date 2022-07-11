Tanju Özcan’ın randevu talebi ‘havada kaldı’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘kesin ihraç talebiyle’ Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’la görüşmeme kararı aldı.

Özcan, cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkındaki çıkışları, göçmenlere yönelik ayrımcı uygulama ve ifadelerinin yanı sıra AKP’li meclis üyesine yönelik cinsiyetçi tutumları nedeniyle de tepki çekmişti.

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Özcan, belediye başkanlığını yaptığı Bolu’da göçmenlerin belediyeye ödemelerini yüzde yüzden fazla artırma kararı almış, bu karar mahkemece iptal edilmişti. Pankartlar asarak göçmenlerin şehirden gitmesini isteyen Özcan, kadınlara yönelik ayrımcı ifadeler de kullanıyordu.

Belediye meclisinde bir kadın hakkında anlattığı cinsiyetçi hikayenin yanı sıra bir kadın AKP’li meclis üyesine yönelik cinsiyetçi ifadeler kullanmıştı. Özcan’ın, meclis toplantısı sırasında el kaldıran AKP’li Hacer Çınar’a söyledikleri ve bundan dolayı yapılan protestoya dans ederek karşılık vermesi partisinde tepkiye neden olmuş, MYK tarafından 14 Haziran’da kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

Disipline sevk edildikten sonra Kılıçdaroğlu’ndan randevu talep etmişti.

Kılıçdaroğlu, görüşmeme kararı aldı

Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre; CHP lideri, ikinci kez disipline sevk edilen ve kendisinden randevu talep eden Özcan’la görüşmeme kararı aldı. Disiplin sürecinde görüşmesinin doğru olmadığını belirten CHP genel başkanının, Yüksek Disiplin Kurulu’nun bağımsız çalışacağı konusunda da garanti verdiği öğrenildi.

Meclis üyeleri anlattı

Bolu Belediyesi’nin CHP’li meclis üyeleri Özcan’ın haberi olmadan Ankara’ya gidip durumu Kılıçdaroğlu’na anlattı. Ancak CHP liderinin meclis üyelerine olumsuz yanıt verdiği kaydedildi.

25 Temmuz’da genel merkezde savunma yapacak

Tanju Özcan 18 Temmuz’a kadar yazılı, 25 Temmuz Pazartesi günü, genel merkezde sözlü savunmasını verecek.