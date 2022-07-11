‘Başaramayacağımız bir şey yok’ diyen Varank’a tepki: Ekmek 8 lira, nasıl olacak?

Trabzon’da bir yurttaş, bayramlaşma programında “Yeter ki Trabzon bizim arkamızda dimdik dursun. Bu ülkenin başaramayacağı hiçbir şey olmaz” diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a sert çıktı: “Ekmek 8 lira, unun çuvalı 500 lira oldu. Nasıl olacak bu?”

Görsel: ANKA

ANKA’dan Esra Nur Pervan’ın aktardığına göre Trabzon’da Meydan Parkı’nda düzenlenen bayramlaşma programına katılan Bakan Varank, konuşmasında “Yeter ki Trabzon bizim arkamızda dimdik dursun. Trabzonlu hemşerilerimiz bizim arkamızda dimdik dursun. Bu ülkenin başaramayacağı hiçbir şey olmaz biz buna yürekten inanıyoruz” sözleriyle devam ederken, bir yurttaş; “Ekmek 8 lira, unun çuvalı 500 lira oldu. Nasıl olacak bu?” diye bağırdı.

Bakan, “Evet, evet. Değerli kardeşlerim. Sıkıntılarımızın olduğunun farkındayız” diye geçiştirirken yurttaşa müdahale edildi. Varank, yurttaşa müdahale edenlere “Elleme, elleme tamam. Kalsın orada. Kalsın, kalsın” diye seslendi.

Varank sözlerini şöyle sürdürdü: “Değerli kardeşlerim. Bundan iki kabine toplantısı önce sayın cumhurbaşkanımız bizi topladı. Dedi ki, ‘değerli arkadaşlar evet bir fiyat artışı sorunu yaşıyoruz ama şu anda özellikle sabit gelirlilerle ilgili vatandaşımızın sıkıntısı var.’ Dedi ki biz vatandaşlarımızı enflasyona ezdiremeyiz.”