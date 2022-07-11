Profesörden tatil dönüşü yola çıkacak sürücülere ‘uyku’ konusunda uyarı

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Vural Fidan, tatil dönüşünde uzun yola çıkacak sürücülere özellikle uyku yoksunluğunun en fazla hissedildiği sabahın erken saatlerinde direksiyon başına geçmemelerini tavsiye etti.

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Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde görevli Prof. Dr. Fidan, yazılı açıklamasında uzun süreli yolculuklar için mutlaka dinlenmiş olarak yola çıkılması gerektiğinin altını çizdi.

Araştırmaların ölümcül trafik kazalarının yaklaşık dörtte birinin uykusuzluğa bağlı olduğuna işaret ettiğini aktaran Fidan şu ifadeleri kullandı: “Uzun yola çıkmayı planlayan sürücülerin özellikle uyku yoksunluğunun en fazla hissedildiği sabahın erken saatlerinde yola çıkmamaları gerek. Uyku ihtiyacı tam olarak karşılanmamış bir kişinin beyni, bir an önce uykuya geçişi sağlayacak şekilde ‘uyku baskısı’ altında kalır. Uyanık kalınan süre arttıkça uykuya geçişi hızlandıracak bu baskı da artar, kişinin uykuya direnme gücü azalır. Daha kolay uykuya dalar. Her ne kadar kişiler uykularının geldiğini hissettiklerinde ‘Uyanık kalabilirim’ diye düşünseler de uyku çok güçlü bir biyolojik dürtüdür.”

Geceyarısıyla saat 06:00 arası önemli

Fidan, motorlu araç, kesici, delici alet kullanımı gibi durumlar için uykusuzluğun büyük tehlike oluşturduğunu belirterek şöyle devam etti: “Günde ortalama 7-8 saat uyumak gerekir. Bu sayede zihnin ve vücudun dinlendiği derin uyku dönemleri tamamlanır. Yola çıkmadan önceki gece 7-8 saatlik uyku, kaza riskini aza indiren en değerli önlemdir. Gece yarısıyla sabah saat 06:00 arasında yola çıkmamak gerekir çünkü bu saatler arasında uyku baskısı daha fazla olur.”

İki saate bir mola gerek

Sürücülerin iki saatte bir mola vermeleri gerektiğini, yola çıkmadan önce veya yolculukta bir mola verip 20 dakikayı geçmeyecek şekilde uyumanın dikkatin toparlanmasına yardımcı olacağını belirten Fidan şu önerileri paylaştı: ”Yolculuk sırasında veya molalarda kafein içeren kahve gibi içeceklerin tüketilmesi uyanıklık sağlamak için iyi olabilir. Kafein etkisini yaklaşık 30 dakika sonra gösterecektir. Yedek sürücü olabilecek birisiyle yolculuk etmek de faydalı olur.”