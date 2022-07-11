Mevlüt Çavuşoğlu, ‘SADAT’a referans olmadık’ diyemedi

“SADAT’ın yurt dışına silah satmasına referans oldunuz mu?” sorusunu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Konu bakanlığımın görev alanına girmemektedir” şeklindeki tek cümlelik yanıtla geçiştirdi.

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SADAT’ın ortağı Mehmet Naci Efe, geçen mayıs ayında, “Makine Kimya Endüstrisi’nin (MKE) ürettiği ürünleri, yurt dışında müttefik olduğumuz ve ülkemizin izin verdiği ülkelere götürüp satıyoruz” demişti.

“SADAT askeri mühimmat satışı mı yapıyor?” sorusuna Efe, “Örneğin; bir müttefik ülke teklif istiyor ve biz her yere yazıyoruz. Dışişleri Bakanlığı’na yazıyoruz, ‘Bu ülke bizden teklif istedi’ diyoruz. ‘Tamam, sıkıntı yok’ denirse, örneğin MKE’nin ürününü istemişse onlarla bir araya getiriyoruz… SADAT, Türkiye’den izinsiz teklif dahi vermedi” yanıtını vermişti.

Cumhuriyet’ten Hüseyin Hayatsever’in haberine göre, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Bakan Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği TBMM önergede SADAT’ın yurtdışı faaliyetlerini gündeme getirerek, “SADAT AŞ’ye faaliyetlerini yurtdışında yürütmeleri konusunda dost müttefik ülkelere ya da başka ülkelere sunmak üzere ‘sözlü referans’ oldunuz mu? Ya da ‘referans mektubu’ verdiniz mi?” diye sordu.

Çavuşoğlu, bu soru önergesine verdiği tek cümlelik yanıtta, “Konu bakanlığımın görev alanına girmemektedir” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, daha önce CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın SADAT’la ilgili benzer bir soru önergesine de aynı yanıtı vermişti.