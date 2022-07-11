En çok ‘ikiz’ ve ‘üçüz’ dünyaya gelen iller belli oldu

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) veri tabanına göre Türkiye’de 1923’ten beri 542 bin 696 ikiz, 20 bin 121 üçüz doğum oldu. Şanlıurfa hem üçüz hem ikiz doğum sayısı bakımından ilk sırada yer aldı.

Fotoğraf: ABC

AA muhabirinin 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü dolayısıyla MERNİS veri tabanından derlediği 81 ile ait bilgilere göre en fazla Şanlıurfa’da ikiz ve üçüz bebekler dünyaya geldi. Buna göre Şanlıurfa’da 100 yıllık süre içinde 33 bin 602 ikiz doğum, 1411 üçüz doğum kayıtlara geçti.

İkiz doğum sıralamasında 18 bin 426’la Diyarbakır ikinci, Konya 18 bin 198’la üçüncü.

Üçüz sıralamasındaysa Konya 905’le ikinci, Hatay 756’yla üçüncü, Gaziantep 752’yle dördüncü sırada yer aldı.

En az Yalova ve Tunceli’de

En az ikiz doğum 749’la Yalova’da, en az üçüz doğum 34’le Tunceli’de görüldü.

En az ikiz doğum sıralamasında Yalova’yı 1293’le Bilecik, 1344’le Tunceli, 1670’le Bayburt, 1819’la Bartın takip etti.

En az üçüz doğumun gerçekleştiği Tunceli’nin ardından sıralama Yalova (37), Bilecik (49), Hakkari (56), Kırklareli (59) şeklinde oldu.

İstanbul, Ankara, İzmir

En kalabalık il İstanbul, ikiz doğum sıralamasında yedinci, üçüz doğum sıralamasında 12’nci sırada. Kentte 13 bin 784 ikiz, 405 de üçüz doğum kayda geçti.

İkiz doğumda 11 bin 934’le 11’inci sırada bulunan Ankara, 366 üçüz doğumla 14’üncü oldu.

İzmir 100 yılda 9 bin 547 ikiz doğumla 19’uncu, 290 üçüz doğum sayısıyla 26’ncı sırada.