Akşam Postası / 11 Aralık 2023

Hakem Halil Umut Meler’e saha içinde tekme tokat saldırı

Kulüp başkanı Faruk Koca başta olmak üzere Ankaragüçlüler hakem Halil Umut Meler’e saha içinde tekme tokat saldırdı.

AYM’nin eşitliğe aykırı bulduğu soyadı kararı geri geliyor

Anayasa Mahkemesi (AYM) evlenen kadınların bekarlık soyadlarını kullanmalarını engelleyen hükmü eşitliğe aykırı bularak iptal etmişti. İptal kararı yürürlüğe girmeden benzer bir düzenlemenin hazırlandığı bildirildi.

Erdoğan enflasyonun ateşini ölçtü: Düşmeye başlamış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tedbirlerin pozitif etkilerinin görülmeye başladığını öne sürerek “Enflasyonun ateşi de düşmeye başladı” dedi.

Motokuryelerle ilgili yeni düzenleme: Hız baskısı olmayacak

Motokuryeler için hazırlanan yeni düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktı.

Asgari ücrette ilk toplantı: Rakam konuşulmadı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısında herhangi bir rakam konuşulmadı. Bir sonraki toplantı 18 Aralık’ta.

İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 40’a dayandı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) verilerine göre son yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 39,62’ye çıktı.

Dolar/TL 29’u gördü

Dolar/TL 29’u görerek yeni bir rekor kırdı.

TÜİK’e göre işsizlik 11 yılın en düşük seviyesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsizlik ekimde 0,5 puan azalarak yüzde 8,5’e düştü. Böylece işsizlik oranı beşinci ayda da tek hanede kaldı. İşsizlik ekimde Kasım 2012’den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Sağlam ev rezerv alan oldu: ‘Yıllar boyu çalış ev sahibi ol, mesajla el konduğunu öğren’

Hatay’ın Samandağ ilçesindeki bir vatandaş ‘sağlam raporu’ bulunan evinin ‘rezerv alan’ diye elinden alınmasına isyan etti: “Yıllar boyu çalış, başını sokacağın bir ev sahibi ol, bir gün bir mesajla evine ve dükkanına el konduğunu öğren.”

Beşiktaş’ta beş futbolcu kadro dışı

Beşiktaş’ta Aboubakar, Rosier, Ghezzal, Bailly ve Onana kadro dışı bırakıldı.