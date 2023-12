Altın Küre adayları açıklandı: ‘Barbie’ dokuz dalda aday

Sinema ve televizyon dünyasını ödüllendiren, ‘Oscar’ın habercisi’ olarak değerlendiren Altın Küre Ödülleri’nin adayları açıklandı. Greta Gerwig’in feminist bir fenomen haline gelen ‘Barbie’ filmi dokuz dalda aday gösterilerek zirvede yer aldı.

Barbie’yi, Christopher Nolan’ın Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer’ın hayatına odaklanan filmi ‘Oppenheimer’ sekiz adaylık elde ederek izledi.

Televizyon dalında da Succession son sezonuyla dokuz adaylık aldı.

Adayların listesi şu şekilde:

En iyi dram filmi

The Zone of Interest

Oppenheimer

Dolunay Katilleri

Maestro

Başka Bir Hayatta

Bir Düşüşün Anatomisi

En iyi komedi – müzikal filmi

Barbie

Zavallılar

American Fiction

The Holdovers

Bir Skandalın Peşinde

Air

En iyi yönetmen

Bradley Cooper – Maestro

Greta Gerwig – Barbie

Yorgos Lanthimos – Zavallılar

Christopher Nolan – Oppenheimer

Martin Scorsese – Dolunay Katilleri

Celine Song – Başka Bir Hayatta

En iyi senaryo

Barbie – Greta Gerwig, Noah Baumbach

Zavallılar – Tony McNamara

Oppenheimer – Christopher Nolan

Dolunay Katilleri – Eric Roth, Martin Scorsese

Başka Bir Hayatta – Celine Song

Bir Düşüşün Anatomisi – Justine Triet, Arthur Harari

Drama dalında en iyi kadın oyuncu

Lily Gladstone – Dolunay Katilleri

Carey Mulligan – Maestro

Sandra Hüller – Bir Düşüşün Anatomisi

Annette Bening – Nyad

Greta Lee – Başka Bir Hayatta

Cailee Spaeny – Priscilla

Drama dalında en iyi erkek oyuncu

Bradley Cooper – Maestro

Leonardo Di Caprio – Dolunay Katilleri

Colman Domingo – Rustin

Barry Keoghan – Saltburn

Cillian Murphy – Oppenheimer

Andrew Scott – All of Us Strangers

Komedi – müzikal dalında en iyi kadın oyuncu

Fantasia Barrino – The Color Purple

Jennifer Lawrence – Büyü de Gel

Natalie Portman – Bir Skandalın Peşinde

Alma Pöysti – Fallen Leaves

Margot Robbie – Barbie

Emma Stone – Zavallılar

Komedi – müzikal dalında en iyi erkek oyuncu

Nicolas Cage – Rüya Senaryo

Timothée Chalamet – Wonka

Matt Damon – Air

Paul Giamatti – The Holdovers

Joaquin Phoenix – Korkuyorum

Jeffrey Wright – American Fiction

En iyi yardımcı erkek oyuncu

Willem Dafoe – Zavallılar

Robert DeNiro – Dolunay Katilleri

Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Ryan Gosling – Barbie

Charles Melton – Bir Skandalın Peşinde

Mark Ruffalo – Zavallılar

En iyi yardımcı kadın oyuncu

Emily Blunt – Oppenheimer

Danielle Brooks – The Color Purple

Jodie Foster – Nyad

Julianne Moore – Bir Skandalın Peşinde

Rosamund Pike – Saltburn

Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers

En iyi orijinal müzik

Ludwig Göransson – Oppenheimer

Robbie Robertson – Dolunay Katilleri

Mica Levi – The Zone of Interest

Daniel Pemberton, Spider-Man: Across the Spider-Verse

Jerskin Fendrix – Zavallular

Joe Hisaishi – Çocuk ve Balıkçıl

En iyi özgün şarkı

Addicted to Romance — She ame to me

Dance the night — Barbie

I’m just ken — Barbie

Peaches — The Super Mario Bros. Movie

Road to Freedom — Rustın

What was I made for? — Barbie

En iyi animasyon filmi

The Boy and the Heron

Elemental

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Suzume

The Super Mario Bros. Movie

Wish

İngilizce olmayan en iyi film

Bir Düşüşün Anatomisi – Fransa

The Zone of Interest – Britanya

Kar Kardeşliği – İspanya

Sararmış Yapraklar – Finlandiya

Başka Bir Hayatta – ABD

Kaptan Benim – İtalya

Gişede en iyi başarı getiren film

Taylor Swift: The Eras Tour