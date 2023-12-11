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Altın Küre adayları açıklandı: ‘Barbie’ dokuz dalda aday

Sinema ve televizyon dünyasını ödüllendiren, ‘Oscar’ın habercisi’ olarak değerlendiren Altın Küre Ödülleri’nin adayları açıklandı. Greta Gerwig’in feminist bir fenomen haline gelen ‘Barbie’ filmi dokuz dalda aday gösterilerek zirvede yer aldı.

Barbie’yi, Christopher Nolan’ın Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer’ın hayatına odaklanan filmi ‘Oppenheimer’ sekiz adaylık elde ederek izledi.


Televizyon dalında da Succession son sezonuyla dokuz adaylık aldı.

Adayların listesi şu şekilde:

En iyi dram filmi

The Zone of Interest
  • Oppenheimer
  • Dolunay Katilleri
  • Maestro
  • Başka Bir Hayatta
  • The Zone of Interest
  • Bir Düşüşün Anatomisi

En iyi komedi – müzikal filmi

Barbie
  • Barbie
  • Zavallılar
  • American Fiction
  • The Holdovers
  • Bir Skandalın Peşinde
  • Air

En iyi yönetmen

Zavallılar
  • Bradley Cooper – Maestro
  • Greta Gerwig – Barbie
  • Yorgos Lanthimos – Zavallılar
  • Christopher Nolan – Oppenheimer
  • Martin Scorsese – Dolunay Katilleri
  • Celine Song – Başka Bir Hayatta

En iyi senaryo

Bir Düşüşün Anatomisi
  • Barbie – Greta Gerwig, Noah Baumbach
  • Zavallılar – Tony McNamara
  • Oppenheimer – Christopher Nolan
  • Dolunay Katilleri – Eric Roth, Martin Scorsese
  • Başka Bir Hayatta – Celine Song
  • Bir Düşüşün Anatomisi – Justine Triet, Arthur Harari

Drama dalında en iyi kadın oyuncu

Nyad
  • Lily Gladstone – Dolunay Katilleri
  • Carey Mulligan – Maestro
  • Sandra Hüller – Bir Düşüşün Anatomisi
  • Annette Bening – Nyad
  • Greta Lee – Başka Bir Hayatta
  • Cailee Spaeny – Priscilla

Drama dalında en iyi erkek oyuncu

Dolunay Katilleri
  • Bradley Cooper – Maestro
  • Leonardo Di Caprio – Dolunay Katilleri
  • Colman Domingo – Rustin
  • Barry Keoghan – Saltburn
  • Cillian Murphy – Oppenheimer
  • Andrew Scott – All of Us Strangers

Komedi – müzikal dalında en iyi kadın oyuncu

Natalie Portman, Bir Skandalın Peşinde
  • Fantasia Barrino – The Color Purple
  • Jennifer Lawrence – Büyü de Gel
  • Natalie Portman – Bir Skandalın Peşinde
  • Alma Pöysti – Fallen Leaves
  • Margot Robbie – Barbie
  • Emma Stone – Zavallılar

Komedi – müzikal dalında en iyi erkek oyuncu

Wonka
  • Nicolas Cage – Rüya Senaryo
  • Timothée Chalamet – Wonka
  • Matt Damon – Air
  • Paul Giamatti – The Holdovers
  • Joaquin Phoenix – Korkuyorum
  • Jeffrey Wright – American Fiction

En iyi yardımcı erkek oyuncu

Mark Ruffalo, Zavallılar
  • Willem Dafoe – Zavallılar
  • Robert DeNiro – Dolunay Katilleri
  • Robert Downey Jr. – Oppenheimer
  • Ryan Gosling – Barbie
  • Charles Melton – Bir Skandalın Peşinde
  • Mark Ruffalo – Zavallılar

En iyi yardımcı kadın oyuncu

Emily Blunt, Oppenheimer
  • Emily Blunt – Oppenheimer
  • Danielle Brooks – The Color Purple
  • Jodie Foster – Nyad
  • Julianne Moore – Bir Skandalın Peşinde
  • Rosamund Pike – Saltburn
  • Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers

En iyi orijinal müzik

Çocuk ve Balıkçıl
  • Ludwig Göransson – Oppenheimer
  • Robbie Robertson – Dolunay Katilleri
  • Mica Levi – The Zone of Interest
  • Daniel Pemberton, Spider-Man: Across the Spider-Verse
  • Jerskin Fendrix – Zavallular
  • Joe Hisaishi – Çocuk ve Balıkçıl

En iyi özgün şarkı

Addicted to Romance — She ame to me
Dance the night — Barbie
I’m just ken — Barbie
Peaches — The Super Mario Bros. Movie
Road to Freedom — Rustın
What was I made for? — Barbie

En iyi animasyon filmi

Super Mario
  • The Boy and the Heron
  • Elemental
  • Spider-Man: Across the Spider-Verse
  • Suzume
  • The Super Mario Bros. Movie
  • Wish

İngilizce olmayan en iyi film

Sararmış Yapraklar
  • Bir Düşüşün Anatomisi – Fransa
  • The Zone of Interest – Britanya
  • Kar Kardeşliği – İspanya
  • Sararmış Yapraklar – Finlandiya
  • Başka Bir Hayatta – ABD
  • Kaptan Benim – İtalya

Gişede en iyi başarı getiren film

Taylor Swift: The Eras Tour
  • Barbie
  • Galaksinin Koruyucuları Vol. 3
  • John Wick: Bölüm 4
  • Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One
  • Oppenheimer
  • Spider-Man: Across the Spider-Verse
  • The Super Mario Bros. Movie
  • Taylor Swift: The Eras Tour

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