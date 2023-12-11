Altın Küre adayları açıklandı: ‘Barbie’ dokuz dalda aday

Sinema ve televizyon dünyasını ödüllendiren, ‘Oscar’ın habercisi’ olarak değerlendiren Altın Küre Ödülleri’nin adayları açıklandı. Greta Gerwig’in feminist bir fenomen haline gelen ‘Barbie’ filmi dokuz dalda aday gösterilerek zirvede yer aldı.
Barbie’yi, Christopher Nolan’ın Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer’ın hayatına odaklanan filmi ‘Oppenheimer’ sekiz adaylık elde ederek izledi.
Televizyon dalında da Succession son sezonuyla dokuz adaylık aldı.
Adayların listesi şu şekilde:
En iyi dram filmi
- Oppenheimer
- Dolunay Katilleri
- Maestro
- Başka Bir Hayatta
- The Zone of Interest
- Bir Düşüşün Anatomisi
En iyi komedi – müzikal filmi
- Barbie
- Zavallılar
- American Fiction
- The Holdovers
- Bir Skandalın Peşinde
- Air
En iyi yönetmen
- Bradley Cooper – Maestro
- Greta Gerwig – Barbie
- Yorgos Lanthimos – Zavallılar
- Christopher Nolan – Oppenheimer
- Martin Scorsese – Dolunay Katilleri
- Celine Song – Başka Bir Hayatta
En iyi senaryo
- Barbie – Greta Gerwig, Noah Baumbach
- Zavallılar – Tony McNamara
- Oppenheimer – Christopher Nolan
- Dolunay Katilleri – Eric Roth, Martin Scorsese
- Başka Bir Hayatta – Celine Song
- Bir Düşüşün Anatomisi – Justine Triet, Arthur Harari
Drama dalında en iyi kadın oyuncu
- Lily Gladstone – Dolunay Katilleri
- Carey Mulligan – Maestro
- Sandra Hüller – Bir Düşüşün Anatomisi
- Annette Bening – Nyad
- Greta Lee – Başka Bir Hayatta
- Cailee Spaeny – Priscilla
Drama dalında en iyi erkek oyuncu
- Bradley Cooper – Maestro
- Leonardo Di Caprio – Dolunay Katilleri
- Colman Domingo – Rustin
- Barry Keoghan – Saltburn
- Cillian Murphy – Oppenheimer
- Andrew Scott – All of Us Strangers
Komedi – müzikal dalında en iyi kadın oyuncu
- Fantasia Barrino – The Color Purple
- Jennifer Lawrence – Büyü de Gel
- Natalie Portman – Bir Skandalın Peşinde
- Alma Pöysti – Fallen Leaves
- Margot Robbie – Barbie
- Emma Stone – Zavallılar
Komedi – müzikal dalında en iyi erkek oyuncu
- Nicolas Cage – Rüya Senaryo
- Timothée Chalamet – Wonka
- Matt Damon – Air
- Paul Giamatti – The Holdovers
- Joaquin Phoenix – Korkuyorum
- Jeffrey Wright – American Fiction
En iyi yardımcı erkek oyuncu
- Willem Dafoe – Zavallılar
- Robert DeNiro – Dolunay Katilleri
- Robert Downey Jr. – Oppenheimer
- Ryan Gosling – Barbie
- Charles Melton – Bir Skandalın Peşinde
- Mark Ruffalo – Zavallılar
En iyi yardımcı kadın oyuncu
- Emily Blunt – Oppenheimer
- Danielle Brooks – The Color Purple
- Jodie Foster – Nyad
- Julianne Moore – Bir Skandalın Peşinde
- Rosamund Pike – Saltburn
- Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers
En iyi orijinal müzik
- Ludwig Göransson – Oppenheimer
- Robbie Robertson – Dolunay Katilleri
- Mica Levi – The Zone of Interest
- Daniel Pemberton, Spider-Man: Across the Spider-Verse
- Jerskin Fendrix – Zavallular
- Joe Hisaishi – Çocuk ve Balıkçıl
En iyi özgün şarkı
Addicted to Romance — She ame to me
Dance the night — Barbie
I’m just ken — Barbie
Peaches — The Super Mario Bros. Movie
Road to Freedom — Rustın
What was I made for? — Barbie
En iyi animasyon filmi
- The Boy and the Heron
- Elemental
- Spider-Man: Across the Spider-Verse
- Suzume
- The Super Mario Bros. Movie
- Wish
İngilizce olmayan en iyi film
- Bir Düşüşün Anatomisi – Fransa
- The Zone of Interest – Britanya
- Kar Kardeşliği – İspanya
- Sararmış Yapraklar – Finlandiya
- Başka Bir Hayatta – ABD
- Kaptan Benim – İtalya
Gişede en iyi başarı getiren film
- Barbie
- Galaksinin Koruyucuları Vol. 3
- John Wick: Bölüm 4
- Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One
- Oppenheimer
- Spider-Man: Across the Spider-Verse
- The Super Mario Bros. Movie
- Taylor Swift: The Eras Tour