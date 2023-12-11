Sağlam ev rezerv alan oldu: ‘Yıllar boyu çalış ev sahibi ol, mesajla el konduğunu öğren’

Hatay’ın Samandağ ilçesindeki bir vatandaş ‘sağlam raporu’ bulunan evinin ‘rezerv alan’ diye elinden alınmasına isyan etti: “Yıllar boyu çalış, başını sokacağın bir ev sahibi ol, bir gün bir mesajla evine ve dükkanına el konduğunu öğren.”

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Kentsel dönüşüme ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, kasımda TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmişti. Yeni yasada ‘rezerv yapı alan’ tanımı da değiştirilmişti. Önceki tanımda ‘yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere belirlenen alanlar’ deniyordu. Yeni düzenlemede ‘yeni yerleşim alanı olarak‘ ibaresi yok.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) rezerv alan tanımında yapılan bu değişikliği ‘mülksüzleştirme planı’ olarak nitelemişti. Çünkü TMMOB’a göre yeni yasayla, Çevre Şehircilik ve İklim Baklanlığı istediği yeri rezerv alan ilan edebilecek. Yani mevcut binalar maliklere sorulmadan rezerv alan kapsamına alınabilecek.

Beklenen de oldu. Hatay’da bir vatandaş, telefonuna gelen mesajla ‘sağlam raporu’ bulunan evinin rezerv alan ilan edildiğini öğrendi.

X hesabından sms’i paylaşan vatandaş şöyle dedi: “Eviniz depremde yıkılmadı diye seviniyorsunuz, sonra bu SMS geliyor. Yıllar boyu yurtdışında, tarlada, bahçede, atölyede çalış, başını sokacağın bir ev sahibi ol, depremden sonra sağlam raporu al ve bir gün bir mesajla evine ve dükkanına el konduğunu öğren.Rezerv alan budur.”