İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 40’a dayandı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) verilerine göre son yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 39,62’ye çıktı.

Fotoğraf: AA (Temsili)

İstanbul’daki barajların doluluk oranı kritik seviyelere kadar gerilemişti. Kasımda yüzde 16’ya kadar düşen barajlardaki doluluk oranı son yağışlarla birlikte artmaya devam ediyor.

İSKİ, bugün barajlarda yapılan ölçümler sonucu elde edilen güncel doluluk oranlarını açıkladı. Buna göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 39,62.

Barajlardaki doluluk oranları şöyle:

Ömerli Barajı 64,4

Elmalı Barajı 88,38

Darlık Barajı 56,86

Terkos Barajı 23,67

Büyükçekmece Barajı 25,05

Alibeyköy Barajı 50,89

Sazlıdere Barajı 21,08

Kazandere Barajı 13,53

Istrancalar 40,47