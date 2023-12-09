İstanbul’da barajların doluluk oranında artış

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) verilerine göre son yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 37,27’ye çıktı.
İstanbul’daki barajların doluluk oranı gerileyerek, kritik seviyeye gelmişti. Kasımda yüzde 16’ya kadar düşen barajlardaki doluluk oranı son yağışlarla birlikte artmaya devam ediyor.
İSKİ, bugün barajlarda yapılan ölçümler sonucu elde edilen güncel doluluk oranlarını açıkladı. Bugün itibariyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranı 37,27 olarak ölçüldü.
Barajlardaki doluluk oranları şöyle:
*Ömerli Barajı 61,57.
*Elmalı Barajı 83,03.
*Darlık Barajı 52,2.
*Terkos Barajı 21,84.
*Büyükçekmece Barajı 23,54.
*Alibeyköy Barajı 47,75.
*Sazlıdere Barajı 19,23.
*Kazandere Barajı 14,12.
*Istrancalar 33,17.
*Pabuçdere Barajı 10,83.