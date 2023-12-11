Hatay’da 81 kişinin öldüğü binada ‘özensiz işçilik’: Sanıkların 22 yıl altı ay hapsi istendi

Hatay’da depremde yıkılarak 81 kişiye mezar olan apartmana ilişkin soruşturmada altısı tutuklu yedi sanığın her biri için 22 yıl altı aya kadar hapis cezası istendi.

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Antakya ilçesindeki Ekinci Mahallesi’nde bulunan 10 katlı Gökkuşağı Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılmış, 81 kişi ölmüştü.

Hatay Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede tutuklu sanıklar müteahhit S.A., ortağı H.D, yapı denetim firmasının statik proje ve uygulama denetçisi İ.A, kontrol elemanı inşaat mühendisi C.C, şantiye şefi T.V.Ö, inşaat mühendisi C.A. ve firari statik proje müellifi M.Z. hakkında ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma‘ suçundan 22 yıl altı aya kadar hapis cezası talep edildi.

Yönetmeliğe uyulmamış

İddianamade, 2013-2015’te inşa edilen binanın, projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında ‘Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007)’ esaslarına yeterince uyulmadığı anlatıldı.

Yapının enkazını inceleyen bilirkişi heyetinin raporuna da yer verilen iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:

“Bilirkişi incelemesinde, apartmanın enkaz alanında görülen beton kalıntılarında, gözenekli yapı ve hava kabarcıklarının olduğu, kolonlarda sıkılaştırma işleminin yapılmadığı, kolon betonu tabanında kereste yongalarının (parça) betona yapışmış vaziyette olduğu, bu gözlemler neticesinde binanın inşasında kullanılan betonların gerekli kriterleri taşımadığı ve demir donatısı başta olmak üzere bina inşasında özensiz işçilik sergilendiği tespit edilmiştir.”