Hatay’da yaptığı yüzlerce binanın yıkıldığını söyleyen müteahhit, ‘kurban seçildiğini’ iddia etti

Hatay’da AKP’li vekilin açılışına katıldığı ve depremde yıkılan siteyi yapmasıyla bilinen Ser-Al İnşaat’ın sahibi Servet Altaş, yaptığı yüzlerce binanın yıkıldığını söyleyerek ‘medyanın kendisini kurban seçtiğini’ iddia etti.

Fotoğraf: Twitter

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık iki yıkıcı depremin vurduğu 10 ilden biri olan Hatay’da yıkılan binalardan biri de AKP Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik’in açılışına katıldığı Ser-Al İnşaat’ın yaptığı Güçlü Bahçe City adlı site.

Yurttaşlar deprem sonrası Twitter’da Çelik’in 2019’da sitenin açılışına katıldığına dair paylaşımı bulup, dört senelik yapının depremde yıkılmasına tepki göstermişti.

Çelik’in Twitter paylaşımından. Depremler sonrası yıkılan site. Fotoğrafları büyümek için tıklayın.

Tepkiler büyüyünce Ser-Al İnşaat’ın Instagram hesabından Servet Altaş imzalı yayınlanan açıklamada şunlar dendi: “Acımız büyük kayıplarımız çok. Hatay’da yapmış olduğum yüzlerce bina ve toplamda 21 bloktan oluşan sitede maalesef ve üzüntüyle Güçlü Bahçe City’nin iki bloğu ve Ekinci Mahallesi’ndeki Gökkuşağı apartmanı yıkılmıştır. Hakkımda kamuoyunda yaratılmaya çalışan haberlerin hepsi asılsız ve gerçeği yansıtmamaktadır.”

Altaş, açıklamasında depremlerin şiddetini vurgulayarak şöyle devam etti: “Yaşadığımız bu felaketten sonra şehrimizde kullanılabilecek bina sayısı yok denecek kadar az. Tüm binalar ya hasar aldı ya da enkaza dönüştü. Asırlardır ayakta duran binalardan tutun daha inşası devam eden yapılar bile yıkıldı.”

Altaş, enkaz altında kalan veya kurtulan insanların yaşam mücadelesi verdiğini söyleyerek ‘kurban seçildiğini’ iddia etti: “Maalesef bazı medya kuruluşlarının haber yapma adı altında algı değiştirip kurban seçmelerini acıyla izliyoruz. Önceliğimiz hedef aramak değil, hep birlikte canları kurtarmak olmalıdır.”

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı.

Depremlerde ölü sayısı saat 18:32 itibariyle 16 bin 546’e yükseldi.